UBOLDO – E’ caduto dal terzo piano di un edificio di vicolo Ungaretti a Uboldo ma si è salvato (è comunque grave) perchè la caduta è stata “rallentata” dai cavi per stendere i panni, ai piani inferiori. L’episodio si è verificato oggi alle 13.30: immediato l’allarme da parte dei vicini, sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina con iv igili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa saronnese e sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento saronnese. Vista la situazione, è stato richiesto anche il supporto dell’elisoccorso che è planato nelle vicinanze. Con l’elicottero il ferito, un uomo di 37 anni, è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, risulta in gravi condizioni.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è successo.

(foto archivio: elisoccorso, con i vigili del fuoco, in servizio in zona per una precedente emergenza sanitaria avvenuta sul territorio)

22112021