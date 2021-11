Comitato pendolari: “Come ottenere lo “sconto” sugli abbonamenti”

x

x

SARONNO – Come avere uno “sconto” sull’abbonamento ferroviario? Lo svela il Comitato viaggiatori nodo di Saronno: “E’ da ieri possibile acquistare gli abbonamenti mensili validi a dicembre 2021. Le direttrici Milano-Saronno-Como lago, e Milano-Saronno-Varese-Laveno e Milano-Seveso-Asso usufruiscono del bonus regionale. I viaggiatori da Saronno a Milano risparmieranno acquistando i titoli di viaggio con origine Rovello Porro o Gerenzano-Turate, comunque validi in partenza da Saronno, oppure Saronno-Milano, via Cesano Maderno (28 km, no Seregno, no Monza) che è comunque valido anche via diretta”.

Come ricordano dal comitato, “a causa di un bug storico, sono possibili problemi tecnici nel cambio di itinerario attraverso le modalità automatizzate (sito, app, emettitrici). Nessuna delle direttrici di nostro interesse usufruisce invece dell’indennizzo per quanto riguarda il settembre 2021”.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna nella città degli amaretti. E’ il punto di riferimento per tanti pendolari di Saronno ma anche abitanti nei paesi del circondario)

23112021