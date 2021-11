x

Forza Italia Saronno

Le donne morte dall’inizio di questo anno sono 109, l’8% in più rispetto all’anno scorso, 63 per mano del partner o dell’ex. Questi numeri, sempre tristemente in aumento, confermano la gravità di un problema, nonostante i numerosi strumenti giuridici adottati per contrastarlo.

Forza Italia esprime il proprio sostegno alle iniziative realizzate anche quest’anno dall’amministrazione su impulso di Rete Rosa in unione con Rotary e Itis Riva.

È fondamentale sensibilizzare i nostri ragazzi sull’importanza del contrasto alla violenza di genere sotto ogni forma. La famiglia, la scuola e le Istituzioni giocano un ruolo importantissimo e tanta è la strada ancora da percorrere. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale continui a essere un faro sul nostro territorio che con la presenza di un centro antiviolenza gestito da Rete Rosa, è un punto di riferimento per l’intero circondario.

Importante è il coinvolgimento anche della città affinché sia il 25 novembre ogni giorno e non solo una celebrazione. A tal proposito, ricordando il ruolo e l’importanza delle commissioni comunali come luogo adatto a un confronto costruttivo con tutte le forze politiche, auspichiamo che non sia più dimenticata la convocazione della commissione specifica, così come purtroppo è successo in quest’ultima occasione.