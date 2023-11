ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – “Una luce nel buio” è questo il titolo del presidio, organizzato dall’associazione Insieme Donna aps in collaborazione con la Pro loco cittadina e con il patrocinio del comune di Caronno Pertusella, per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’evento, previsto per il prossimo sabato 25 novembre alle 17 in piazza Pertini, si configura come un momento di sensibilizzazione e ricordo di tutte le vittime di femminicidio e di violenza. Con una fiaccolata, si protesterà contro la violenza e verrà onorato il ricordo delle donne uccise in ambito familiare.

(foto archivio: un precedente evento a Caronno Pertusella contro la violenza sulle donne)