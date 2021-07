SARONNO – Continua malgrado il maltempo e gli inevitabili rallentamenti alla circolazione il cantiere di viale Lazzaroni.

Nell’ambito del pacchetto di 400 mila euro di asfaltature, l’Amministrazione comunale ha infatti previsto il rifacimento del manto stradale dell’arteria che collega la rotonda davanti all’ingresso/uscita dell’Autostrada A9 Milano Como con le trafficatissime via Clerici al confine con Gerenzano e via Varese. In particolare il cantiere riguarda il tratto dal cavalcavia alla rotatoria autostradale.

Ieri gli operai sono riusciti ad eliminare il vecchio asfalto, malgrado i temporali che si sono susseguiti mattina e pomeriggio. Proprio nel pomeriggio, nell’orario di punta, si sono create non poche code e rallentamenti con vivaci proteste degli automobilisti.

Il cantiere proseguirà nei prossimi giorni. L’Amministrazione ha in programma di asfaltare il rettilineo, operazione complessa che richiederà la chiusura di parte dell’arteria, in orario diurno. Cantiere notturno invece per la rotatoria dove l’intervento di manutenzione è più complesso e rende necessaria anche la chiusura dell’uscita autostradale.

L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto sulla circolazione e non a caso il cantiere fa parte del pacchetto di interventi estivi realizzati per sfruttare la riduzione fisiologica dei mezzi in circolazione.

(foto del cantiere all’incrocio con via Mantegazza)