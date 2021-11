x

SARONNO – E’ una delle strade più trafficate della città e collega la periferia est al centro: in via Marconi si è creata una buca, piuttosto profonda ed insidiosa, nell’asfalto sulla corsia in direzione periferia, nei pressi dell’incrocio con via Manzoni. Un problem che si è evidenziato nel pomeriggio odierno, senz’altro “complice” il maltempo che ha caratterizzato la giornata odierna, e quella di ieri. Per le auto di passaggio sicuramente una insidia di cui tenere conto, in particolare con il buio che potrebbero rendere poco individuabile la buca, dove peraltro si è subito creata una pozzanghera.

Nelle prossime ore avverrà l’intervento del personale dell’Amministrazione civica per mettere quanto meno un “rattoppo”; al riguardo c’è una apposita “task force” di operai comunali per interventi rapidi nel caso si manifestino simili problematiche, che non sono infrequenti soprattutto lungo le arterie più trafficate della città.

(foto: la buca che si è creata nell’asfalto di via Marconi a Saronno)

