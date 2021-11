Ceriano, via Manzoni “più bella e sicura”

x

x

CERIANO LAGHETTO – “Finalmente, dopo mesi di lavoro che hanno riguardato prima i sotto-servizi e poi la riqualificazione del manto stradale e della segnaletica orizzontale, abbiamo una via Manzoni nuova, più funzionale e sicura. Grazie a Regione Lombardia per aver finanziato al 100 per cento i lavori tramite il Piano Fontana“. A riferire delle opere è il gruppo di maggioranza a Ceriano Laghetto, la Lista Dante.

Nel corso dei lavori non sono mancati i sopralluoghi da parte delle autorità comunali, a partire dal sindaco Roberto Crippa e dal vicesindaco Dante Cattaneo che hanno seguito passo a passo l’andamento delle opere. Si tratta di uno dei cantieri relativi ad opere pubbliche che sono stati allestiti in questi ultimi mesi in paese, anche tramite i finanziamenti regionali e nell’ambito dei progetti predisposti per la “ripresa” dopo i momenti più critici dell’emergenza coronavirus.

(foto: una veduta della “nuova” via Manzoni di Ceriano Laghetto)

27112021