CERIANO LAGHETTO La partita odierna della prima squadra cerianese non si è disputata a causa del riscontro di un caso di Covid nel Bresso. La società che milita nel girone N di prima categoria è stata avvisata ieri che il match in casa contro il Circolo Giovanile Bresso con arbitro Simone Nicoli di Bergamo sarebbe saltato in virtù delle norme anticovid.

Nello stesso girone è stata rinviata anche Cinisellese – Baranzatese 1948. Al momento non risulta ancora essere stata fissata una data per il recupero anche se si ipotizza che sarà dopo il 12 dicembre.

Con una partita in meno il Ceriano è al momento in quarta posizione preceduto in ordine dal primo posto da Baranzatese, Bresso e Palazzolo. Settimana scorsa la squadra aveva perso con il Pro Novate interrompendo una striscia positiva.

(foto archivio)