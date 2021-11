x

LAZZATE – Partita divertente e ricca di gol quella andata in scena allo Stadio Comunale “Gianni Brera” di Lazzate; primo tempo che ha visto la Sestese dominare e andare in vantaggio subito all’8′ grazie al rigore trasformato da Pedrabissi, passano venti minuti e al 30′ arriva il raddoppio della Sestese grazie a Dellavedova che manda i suoi a riposo sullo 0-2. Nella ripresa ancora Sestese in avanti e al 14′ nuovamente in gol, ancora con Dellavedova; sembra finita per l’Ardor ma non è così, reazione d’orgoglio per i gialloblu che al 31′ la riaprono con Corona che sigla l’1-3, passano pochi minuti e Berberi fa doppietta al 35′ e al 40′ realizza il 3-3 facendo esultare Mastrolonardo, alla prima sulla panchia dell’Ardor, e i tifosi.

Risultati 11° giornata: Vogherese – Verbano 1-2, Varzi – Calvairate 4-4, Varesina – Gavirate 1-1, Settimo Milanese – Club Milano 1-1, Rhodense – Castanese 1-0, Base 96 Seveso – Pavia 3-0, Ardor Lazzate – Sestese 3-3, Acc. Pavese – Vergiatese 0-1.

ARDOR LAZZATE – SESTESE 3-3

Ardor Lazzate: Ragone, Frigerio (24’ st Sandrini), Raimondo (17’ st Cavalcante), Baldan (39’ st Ferrario), D’Astoli, Belotti, Corona, Artaria (21’ st Castria), Berberi, Manta, Pedrazzini (17’ st Oldani). A disposizione: Bozzato, Pozzi, Fondi, Martini. Allenatore: Mastrolonardo.

Sestese: Menegon, Lunghi, Frigerio, Bigioni (32’ st Zorzetto), Mandracchia, Marioli, Lombardo (1’ st De Bernardi), Papasodaro, Della Vedova (24’ st Trevisan), Pedrabissi (17’ st Fall), Colombo. A disposizione: Passaretta, Marin, Russo, Selpa. Allenatore: Roncari

Arbitro: Aifaghi Colombo di Legnano (Corbetta – Bonicelli).

Marcatori: pt: 8’ Pedrabissi (S), 30’ Dellavedova (S); st: 14’ Dellavedova (S), 31’ Corona (AL), 35’ Berberi (AL), 40’ Berberi (AL).