SARONNO – E’ in programma giovedì 2 dicembre, a partire dalle 20.45, alla sala Nevera di Casa Morandi, l’appuntamento con i residenti del Santuario. L’appuntamento rientra nel ciclo degli incontri dei quartieri promossa dall’Amministrazione civica per aprire un confronto diretto con i cittadini. La serata prevede che il sindaco Augusto Airoldi e Giunta siano a disposizione dei cittadini, per rispondere alle domande, confrontarsi, illustrare progetti e recepire suggerimenti.

“Noi partecipiamo” ti aspetta – dicono i responsabili dell’Amministrazione civica – Ingresso con greenpass e nel rispetto delle norme anti-covid. Se vuoi anticipare le tue domande, scrivile pure nei commenti sotto il post che compare sulla pagina Facebook del Comune”.

Il precedente incontro si è svolto al quartiere Prealpi. Dove tra i temi toccati Tra i temi c’è stato quello delle problematiche di via Volta, dalla manutezione della strada a quella delle case popolari (a partire dai continui problemi di allagamento). Si è inoltre parlato della situazione intorno alla farmacia comunale dove, soprattutto in questo periodo di grande afflusso per i tamponi si crea sosta selvaggia anche sulla zona della ciclabile e della richiesta di una riduzione della velocità ad esempio in via Volonterio; nonchè della casetta dell’acqua.

