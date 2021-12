x

x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd sull’arresto perché ritenuta alla guida di una banda dedita allo spaccio di una 36enne leghista di Saronno.

Succede a Saronno…

Sapete benissimo che le campagne d’odio e diffamazione alla “parlatecidibibbiano” non ci appartengono, ne tanto meno la mancanza di un minimo di garantismo, ma certi fatti è giusto che vengano portati all’attenzione dell’opinione pubblica. Ognuno si informi e poi tragga le sue considerazioni.

La cosa più assurda, qualora le accuse legate alla droga siano confermate, è che la giovane attivista sia anche novax. Ricordiamoci le loro solite “affermazioni” contro la scienza e i vaccini “non si sa che ci mettono dentro” ecc. ecc. Mentre la droga prodotta in non si sa quale buco del mondo, nella più totale assenza di norme igieniche, spesso addizionata di non si sa che sostanze… li tutto bene, nessun dubbio sugli effetti sulla salute delle persone