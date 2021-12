x

SARONNO – Sabato 4 dicembre alle 14,30 nel salone A. Monti della Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro 2 Saronno, si è tenuta l’assemblea congressuale della Sezione Anpi di Saronno. A presiedere i lavori dell’assemblea congressuale saronnese è Michele Mascella, vice presidente provinciale Anpi Varese.



Erano presenti i partigiani Ivonne Trebbi e Aurelio Legnani, insieme ai soci iscritti e agli ospiti rappresentanti delle istituzioni cittadine, il sindaco Augusto Airoldi e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, mentre per il partito Democratico il segretario Rino Cataneo, che hanno portato i graditi saluti ai presenti.

Il presidente uscente Claudio Castiglioni ha presentato il documento congressuale e lo stato di salute della sezione Anpi Saronno, evidenziando l’urgenza di una nuova alleanza antifascista con tutti i gruppi, enti e associazioni che si riconoscono nei valori della multiculturalità, nella Pace e nella fratellanza dei popoli; contro ogni forma di fascismo. A seguire vi è l’intervento di Antonella Puliafito che ha illustrato le iniziative, gli scopi e le finalità delle attività svolte dalla sezione Anpi Saronno.

Il momento più emozionante è arrivato con gli interventi dei partigiani Aurelio, con la lettura di una lettera di Don Barbareschi, e Ivonne con il proprio vissuto da partigiana per dare consapevolezza e coraggio ai più giovani, per combattere uniti gli ideali antifascisti, dall’indifferenza e da ogni forma di fascismo.

Altro punto all’ordine del giorno dell’assemblea, è la proposta del nuovo direttivo della sezione Anpi Saronno e dei delegati al congresso provinciale con i nominativi proposti e visionati dalla commissione formata da Michele Nigro, Mario Bellucco e Francesco Brunetti: con il voto unanime dei soci presenti il nuovo direttivo è così composto:

Presidenti onorari i partigiani Aurelio Legnani e Ivonne Trebbi

Componenti direttivo per gli anni 2021/2026

Allera Giorgio

Bagni Ornella

Bellucco Mario

Brunetti Francesco

Castiglioni Claudio

Grilli Rossana

Puliafito Antonella

Picco Sergio

Radrizzani Silene

Vaccaro Guglielma

I delegati al Congresso Provinciale di Varese convocato per domenica 30 gennaio 2022 sono:

Castiglioni Claudio

Allera Giorgio

Bellucco Mario

Puliafito Antonella

Vaccaro Guglielma

Radrizzani Silene

A concludere i lavori del congresso è Michele Mascella che sottolinea la riuscita degli obiettivi posti dall’assemblea congressuale di Anpi Saronno e l’aver esplicitato il mandato avuto dalla presidenza dell’Anpi provinciale varesina; inoltre esprime l’emozione provata dalle parole dei partigiani Ivonne e Aurelio nei loro rispettivi interventi.















