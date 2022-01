x x

SARONNO – Anche l’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio di tanti cittadini e sodalizi di Saronno per la scomparsa di Mario Nazeri, storico rappresentante dell’Associazione commercianti.

Si è spento nella giornata di oggi Mario Nazeri, segretario dell’associazione commercianti di Saronno e del Saronnese da decenni. Profondo conoscitore del mondo del commercio e soprattutto dei commercianti come persone, con cui aveva rapporti cordiali, familiari. Ha reso un servizio irripetibile non solo ai suoi associati, ma anche alla nostra città ed alle sue fortune economiche. Schietto, a volte schivo, di poche parole, ma di intensi e forti rapporti di amicizia. E con legami fortissimi con la famiglia. Un bell’esempio dei Sarunàtt all’antica. Ci ha lasciati a 86 anni. Sarà un grande vuoto per tutta la città. Il Comune di Saronno e tutta l’Amministrazione manifestano le proprie condoglianze a tutta la famiglia di Mario Nazeri. Che lieve gli sia la terra.

Molte le manifestazioni di cordoglio giunte in queste ore ai famigliari.

(foto: Mario Nazeri)

19012022