SARONNO – Appena rinviata la partita di Champions league di calcio Atalanta-Villarreal a Bergamo per la neve, i saronnesi guardando dalla finestra ieri attorno alle 22 hanno rivisto per certi versi la stessa scena alla quale avevano poco prima assistito in tv, ovvero grandi fiocchi di neve scendere sulla città, stesso copione ed anzi neve ancora più intensa nel circondario, soprattutto nella bassa comasca e vicina Brianza dove presto si sono imbiancate strade e campi. Ma niente paura: si tratta degli ultimi residio del maltempo che ha caratterizzato mattina e pomeriggio di mercoledì. Dalle 4 cadrà solo pioggia gelata, non è attesa molto intensa, e già alle 6 le precipitazioni dovrebbero concludersi.

Per la giornata di giovedì temperature in risalita sino ai 5 gradi e cielo coperto sino al tardo pomeriggio, e poi sereno. Ma c’è ancora la possibilità di vedere un po’ di neve prima del fine settimana: venerdì ne potrebbe cadere, in quantità moderata, nel corso del mattino. Il prossimo weekened si annuncia poi moderatamente nuvoloso.

