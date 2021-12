x

x

CARONNO PERTUSELLA – Cresce l’attesa per il derby di sabato alle 19.30: è il match clou della serie B di volley maschile; per la nona giornata si incontrano infatti Ets Rossella Caronno e Pallavolo Saronno, al palazzetto dello sport comunale di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella. Si tratta di un vero partitone, fra i caronnesi primi in classifica e sinora imbattuti ed un Saronno che attualmente è secondo in graduatoria.

L’evento è aperto al pubblico e c’è da aspettarsi che molti tifosi vogliano esserci, ma per le norme anti-covid è necessario prenotarsi entro domani, inviando una email entro le 14 di domani 10 dicembre all’indirizzo [email protected] Per chi preferisse vederla da casa, sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Caronno, con visione gratuita.

(foto archivio: azione di gioco di un precedente incontro della Ets Rossella Caronno, attuale capolista nel campionato maschile di volley serie B. La formazione caronnese in questa stagione è imbattuta)

09122021