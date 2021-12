x

SARONNO – Sette persone hanno avuto bisogno di cure mediche dopo lo scontro fra due automobili avvenuto oggi alle 19.50 in via San Francesco, che è stata presto temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto infatti accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, una ambulanza della Croce rossa saronnes ed una della Croce azzurra di Rovellasca. L’incidente si è verificato nel tratto compreso fra l’intersezione con via San Giuseppe e quello con via Volta.

I feriti sono tre donne, che hanno 20, 25 e 52 anni; e quattro uomini, di 18, 20, 40 e 62 anni; nessuno risulta in condizioni critiche ed anzi a quanto pare hanno riportato soltanto lievi contusioni. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dell’incidente stradale, da quantificare con precisione i danni materiali.

(foto: la scena del sinistro)

