Calcio 1′ cat. B: Cittera fa decollare il Rovellasca, 2 gol non bastano alla Salus Turate

Calcio 1′ cat. B: Cittera fa decollare il Rovellasca, 2 gol non...

ROVELLASCA – E’ stato il gol di Davide Cittera (nella foto) a dare i tre punto al Rovellasca 1910 che questo pomeriggio in casa ha affrontato il Cantù San Paolo, 1-0. Per la 13′ giornata di campionato, girone B di Prima categoria, è stat disputata anche Salus Turate-Menaggio 2-3, ai turatesi non sono dunque bastati i gol di Novembre e Bove. Rinviate perchè ancora innevati da metà settimana o comunque impraticabili i campi di gioco le seguenti gare: Ardita-Fenegrò, Guanzatese-Esperia Lomazzo, Portichetto Luisago-Montesolaro, Tavernola-Albate Hf e Albavilla-Monnet Xenia.

Classifica dell’ultima giornata di andata: Esperia Lomazzo 32 punti, Ardita, Menaggio e Monnet Xenia 25, Rovellasca 1910 24, Guanzatese 21, Portichetto Luisago e Cantù San Paolo 19, Albate Hf 15, Albavilla 13, Montesolaro 10, Salus Turate 8, Fenegrò 5, Tavernola 1. Si riparte a metà gennaio con il primo turno del girone di ritorno, fatti salvi i recuperi in data da definire.

12122021