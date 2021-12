x

x

UBOLDO – Gli elementi forniti sulla vicenda sono davvero pochi anche perchè la speranza è quella di ritrovare la persona che è stata derubata e che tramite alcuni elementi possa dimostrare di essere il legittimo proprietario tornando in possesso del maltolto. Ma andiamo con ordine.

Tutto è iniziato quando un uboldese ha trovato nella zona verde tra via Galilei e via 4 novembre, una voluminosa scatola. L’ha aperta e all’interno ha trovato un altro contenitore con alcune pietre preziose. Dimostrando grande onestà ha portato subito la scatola al comando di polizia locale.

Gli agenti hanno provveduto a registrare il ritrovamento e tramite un gioielliere hanno confermato che le pietre sono di valore. L’ipotesi e che è la scatola sia stata abbandonata dopo un furto magari perchè i ladri non si sono accorti delle pietre o più probabilmente perchè sarebbe stato complesso ricettare questo genere di monili.

Cosa succederà ora? Il legittimo proprietario ha un anno di tempo per presentarsi in polizia locale e reclamare i propri gioielli dimostrando con informazioni sulla scatola e sui monili di essere la vittima del furto. In caso contrario saranno consegnati all’onesto uboldese che li ha ritrovati.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn