SARONNO – Un po’ a sorpresa la notizia più cliccata ieri dai saronnesi è stato il ricco programma di eventi e di proposte del vicino comune di Ceriano Laghetto con l’evento “Aspettando Natale”.

Scontro a Rovellasca, il botto è stato così violento da far accorrere diversi residenti che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

Senza tetto dorme sulle scale della stazione al freddo, appello dei saronnesi.

Martedì sciopero dei treni, qui tutte le info.

Luminarie, dove sono arrivate, dove arriveranno.

Saronno sud al buio, paura dei pendolari.

Premiere al Prealpi per il film di Silighini.

