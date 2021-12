x

SARONNO – Dopo neve e maltempo che avevano fatto saltare il turno di mercoledì scorso del calcio dilettantistico, il Comitato calcistico regionale ha definito le date dei recuperi. Per Eccellenza e Promozione gli incontri si terranno il 22 dicembre ed ol 6 gennaio, nel caso le squadre abbiano due turni da recuperare, mentre nel caso abbiano solo una gara da recuperare, le formazioni interessate potranno accordarsi per scegliere una o l’altra data. Da parte della federazione c’è la massima flessibilità: sono ammesse anche altre date che fossero frutto dell’accordo fra i club, e comunque non dopo la ripartenza del girone di ritorno a gennaio.

Per quanto concerne gli orari, l’indicazione è di disputarle alle 20.30 nel caso l’impianto di gioco disponga di illuminazione; ed alle 14.30 in caso contrario. Il tutto vale per i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Presto sarà reso noto il calendario completo squadra per squadra.

Fra le compagini locali chiamate ai recuperi, Ardor Lazzate, Varesina, Fbc Saronno, Universal Solaro, Tradate.

15122021