TRADATE – Ladri in chiesa di San Pietro e Paolo ad Abbiate: è successo lo scorso fine settimana ed a riferirlo ai fedeli durante la mesa è stato il vicario, don Daniele Lodi. E’ infatti sparita la piccola cassetta delle offerte che si trovava accanto al crocifisso, a quanto risulta c’erano circa 500 euro che erano destinati alle missioni di Haiti.

E’ stato il sacerdote ad accorgersi dell’accaduto: non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri della locale tenenza per presentare una denuncia, al momento contro ignoti considerando che nessuno ha visto alcunchè. A quanto pare il furto sarebbe avvenuto sabato; i malviventi – o il malvivente (non si sa se ad agira siano state più persone o una persona soltanto) – potrebbero essere entrati nel tempio sacro passando da una porta laterale.

Non è la prima volta che le chiese di Tradate, e Saronno, vengono prese di mira dai ladri.

(foto archivio: cassetta delle offerte della chiesa di Sant’Antonio a Saronno, che era stata rubata e ritrovata qualche tempo fa)

15122021