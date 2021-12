[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “A grande richiesta domenica 19 dicembre alle 15.30 a Villa Gianetti di via Roma viene riproposta la mostra-concerto “Pipelink, cornamuse dal mondo”

E’ un insolito “concerto-conferenza” a cura di Daniele Bicego di Bagpipes in collaborazione con l’associazione Albero musicale di Saronno.

Cinquanta cornamuse provenienti da tutti i paesi d’Europa, dalle piùcelebri dei paesi celtici (Scozia, Irlanda, Francia, Penisola Iberica) alle più arcaiche, diffuse in Europa dell’est, ex Yugoslavia, Isole greche! Naturalmente non possono mancare gli strumenti italiani, diffusi in tutta la penisola da nord a sud! Gli strumenti verranno presentati e suonati, il tutto integrato dalla proiezione di immagini d’epoca.

Come partecipare all’evento – E’ previsto l’ingresso libero e bisognerà essere dotati di green pass. E’ gradita la prenotazione contattando l’indirizzo email [email protected]; oppure il numero di telefono 331154626515122021.

(foto: una immagine della mostra-concerto che si è tenuta nei giorni scorsi a Villa Gianetti. Dunque, si replica domenica prossima)

