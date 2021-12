x

SOLARO – Tempo di calcio mercato anche per l’Universal Solaro, le cui “azioni” sono in risalita nel campionato di Promozione.

Gli arrivi – Nelle scorse ore il mercato inevernale ha portato in giallorosso Gianluca Panariello, un centrale classe 1996 proveniente dalla Bollatese e che ha militato anche nel Carugate. A Solaro è inoltre approdato il giovane Federico Legnani, centrocampista classe 2001 venuto dal Fbc Saronno dove aveva anche seguito la trafila delle giovanili. Ancora, in attacco l’Universal si è assicurato i servigi di Antonio Fabozzi, classe 2000, che ha giocato la prima parte della stagione nel Settimo Milanese in Eccellenza (segnando anche 5 reti): cresciuto nel vivaio dei Milan, in passato ha militato anche nell’Alcione Milano, nel Legnano e nel Fenegrò.

Le partenze – L’Universal però perde l’attaccante, classe 1991, Xhuljan Miculi, che rientra alla Rhodense in Eccellenza; via anche il centrocampista Martino Capelli che passa alla Baranzatese.

Obiettivo del Solaro è ora quello di lasciare al più presto le zone pericolanti della classifica.

(foto: al centro, Federico Legnani)

