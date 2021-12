x

SOLARO – Si è tenuto sabato 11 dicembre l’incontro del gruppo di lettura di Solaro con l’autrice Miriam Donati. L’incontro è stato molto partecipato da parte dei componenti del gruppo di lettura e di altri solaresi interessati all’evento.

E’ stata l’occasione per presentare il libro “Tutta la vita davanti” scritta in collaborazione con Anna Maria Castoldi che purtroppo non ha potuto partecipare. L’autrice Miriam ha raccontato diverse curiosità su questo libro e anche sui precedenti.

Al termine dell’incontro c’è stato un momento di firmacopie con i lettori che hanno anche avuto l’occasione di parlare direttamente con l’autrice.

All’evento era anche presente l’assessore alla cultura Monica Beretta che ha portato il saluto e i complimenti dell’amministrazione al gruppo di lettura.

L’evento è stato moderato da Elena Grandin, coordinatrice del gruppo di lettura.

Gli eventi proseguiranno anche nel 2022.