x

x

SARONNO – Il cantiere di via Marconi blocca la città di Saronno. Decine le segnalazioni arrivate a IlSaronno e alla polizia locale per le lunghe code e i rallentamenti che hanno interessato la zona sud della città degli amaretti.

Facciamo un passo indietro. Oggi come segnalato ieri dall’Amministrazione comunale sulla pagina Facebook e nel pomeriggio odierno sull’app Municipium con il cassone termico sono stati realizzati degli interventi di asfaltatura urgenti in via Marconi la lunga arteria che collega la zona sud di Saronno con la stazione permettendo di attraversare la città.

Il risultato sono state lunghissime code in entrambe le direzioni con tempi di percorrenza duplicati se non triplicati. Si parla anche di 25 minuti di colonna per andare dal Prealpi alla zona del centro. Basti dire che le code sono arrivate anche a toccare Solaro e Caronno Pertusella.

Tanti i saronnesi che si sono lamentati per i ritardi provocati dal cantiere. L’intervento era stato messo programmato anche per eliminare la maxi buca che tante polemiche aveva scatenato in città.

_________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn