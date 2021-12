x

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo appuntamento con le scuole del territorio per l’Associazione carabinieri di Caronno Pertusella: ieri, riferiscono i volontari “abbiamo incontrato le classi prime della scuola secondaria “Alcide de Gasperi”, parlando di sicurezza, a scuola e a casa, con riferimento ai comportamenti legati ai rischi terremoto e incendio; incontri molto colloquiali ed interattivi, senza alcun “prof” in cattedra, ma amici che raccontano esperienze e danno indicazioni su cosa fare per evitare guai e come comportarsi in caso di emergenze o criticità”.







Dicono i volontari: “Siamo rimasti positivamente stupiti dall’alto grado di attenzione e partecipazione di tutti i ragazzi e ragazze presenti: tante domande, tante mani alzate per chiedere consigli o raccontare fatti vissuti o, ancora, renderci partecipi di amicizie o parentele con colleghi o soccorritori. Molto bello e, a tratti, toccante, il loro confidarsi e condividere fatti e situazioni che hanno lasciato in loro un ricordo, magari non sempre piacevole; quasi un volersi scrollare di dosso qualcosa di fastidioso e “passarlo” a chi può aiutare a cancellarlo: qualcuno di cui potersi fidare e affidare in caso di problemi. In chiusura un bel periodo di incontro e scambio di opinioni con la terza “F”: ci hanno consegnato, a nome di tutti i docenti e gli studenti della “De Gasperi”, un omaggio che conserveremo insieme ai regali più belli e significativi. Avremo ancora occasione di incontrarci e saremo sempre lieti di farlo, soprattutto grazie al bel clima di partecipazione e condivisione che stamattina abbiamo avuto il piacere di vivere. Anche questo è fare volontariato”.

