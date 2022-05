x x

CARONNO PERTUSELLA – Completato il progetto di educazione stradale, dedicato alle classi seconde della scuola primaria di Caronno Pertusella e promossi dai volontari dell’associazione carabinieri, che hanno incontrato in tre mattinate oltre 130 alunni, sei classi.

“Incontri, come sempre, interattivi e con una classe alla volta presente con noi, volontari Anc e una pattuglia della polizia locale: conoscere e, spesso, riconoscere i cartelli stradali, distinguendoli e dando loro un significato, apprendere la corretta modalità di attraversamento della strada e, infine, trasformarsi in automobilisti, motociclisti, camionisti, trattoristi, ciclisti, pedoni che, a piccoli gruppi, percorrono per qualche minuto le vie disegnate sulla nostra road map di 30 metri quadrati, facendo attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale e cercando di evitare infrazioni o incidenti” riepiloga Giovanni Salafia, dell’Associazione carabinieri.

Prosegue: “Giocando e mettendosi in gioco con i compagni s’impara a conoscere le regole essenziali di una corretta circolazione stradale, oltre a mettere in pratica alcune norme di buon comportamento, educazione e pazienza che, purtroppo, tanti, troppi adulti trascurano. Noi siamo convinti che, continuando a seminare e coltivare una cultura basata sulla conoscenza ed il rispetto delle norme elementari di comportamento, avremo qualche possibilità in più, in futuro, di raccogliere buoni frutti… questo è uno dei nostri impegni, soprattutto con i nostri più piccoli amici”.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa)

