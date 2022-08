x x

LOMAZZO – Ronde a cavallo contro gli spacciatori: succede fra Lomazzo, Bregnano e Cadorago nella bassa comasca, grazie ai volontari dfell’Associazione nazionale carabinieri. Le aree interessate sono quelle del Parco del Lura e non solo, una particolare attenzione viene riservata anche al centrale Parco Burghè di Rovellasca. Il tutto a cura della sezione di Lomazzo. Compito dei volontari è quello di osservare ed eventualmente segnalare alle forze dell’ordine per gli interventi del caso. Ma ovviamente la presenza dei volontari a cavallo assicura anche un’azione deterrente nei confronti dei malintenzionati, ed i volontari stessi – ben visibili – sono un punto di riferimento per chi nel verde ci va per una passeggiata, una pedalata o una salutare corsetta.

Le pattuglie hanno anche il compito di individuare eventuali discariche abusive di rifiuti.

In prospettiva, la volontà è quella di ampòiare ulteriormente il servizio e si è in cerca di personale, chi è interessato può contattare l’Associazione carabinieri di Lomazzo.

(foto: una pattuglia a cavalli con il sindaco di Rovellasca, Sergia Zauli)

25082022