x

x

UBOLDO – Nuovo portiere per l’Aurora Cmc Uboldese: la formazione del presidente Emilio Legnani si è rinforzata, in questo calcio mercato invernale, con l’arrivo di Michel Lucca, proveniente dalla Pro Azzurra Mozzate di Prima categoria, e che dunque approva nel campionato di Promozione. Va ad affiancare nel reparto degli estremi difensori il confermato Davide Pasiani.

Lucca è reduce dunque dall’esperienza nella Pro, in precedenza era stato visto all’opera nel Portichetto Luisago. Ma è un giocatore, classe 1987, che ha già militato anche nelle categoria superiori, in Eccellenza con il Tradate ed in Promozione nella Lentatese.

L’Aurora Cmc Uboldese veleggia alle spalle delle migliori, nella classifica di Promozione. L’atteso incontro di domenica prossima contro la capolista Solbiatese è stato rinviato a data da destinarsi per la presenza di un giocatore positivo al coronavirus nella rosa uboldese.

(foto: il nuovo portiere dell’Aurora Uboldese, Michel Lucca, tratta dal sito specialistico del calcio locale paolozerbi.com)

18122021