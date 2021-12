x

x

SOLARO – In occasione del Natale, l’Amministrazione comunale ha acquistato una serie di libri per l’infanzia destinati all’asilo nido Il Girasole nell’ambito di un progetto di avvicinamento alla lettura ad alta voce per i più piccoli.

Si tratta di volumi con storie, fiabe, racconti e percorsi dedicati alla tenerissima età. L’obiettivo è agevolare la lettura ad alta voce, per iniziare ad abituare i bimbi al mondo delle parole, aiutando ad accrescere la capacità di ascolto; è un allenamento per la memoria, uno stimolo per la creatività e la curiosità, una palestra per la comprensione e la concentrazione.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «I benefici della lettura fin dalla più tenera età sono tanti.

Leggere ad alta voce a un bambino, fin da piccolissimo, favorisce lo sviluppo cognitivo, sociale e relazionale, oltre a stimolare la curiosità e la fantasia.

Perciò quest’anno si è pensato di ampliare il ventaglio dei libri presenti all’interno del nido Il Girasole, facendoci consigliare dalle stesse educatrici al fine di individuare titoli utili e significativi.

Colgo l’occasione per invitare tutti i genitori a leggere ai loro figli, perché questo permette anche di creare momenti di unione e di complicità molto speciali!»

22122021