SARONNO – Ieri nel calcio locale ci sono stati soprattutto i rinvii per il covid, casi di positività in diverse squadre hanno infatti costretto a rimandare parte degli incontri che erano stati fissatiu come recupero della 15′ giornata di andata, che era nei giorni scorsi saltata per il maltempo. Dunque, non sono state giocate Aurora Cmc Uboldese-Castello Cantù e Lentatese-Accademia Inveruno. Rimandata per un caso di positività nel Fbc Saronno anche la partita odierna dei saronnesi a Meda.

E’ inoltre stato comunicato il posticipo di Universal Solaro-Besnatese, per approfondire alcune situazioni “dubbie” (giocatori con la febbre).

In serata si è stati costretti a fermare Union Villa Cassano-Solese (si era sull’1-0 per la rete al 20′ di Shala) per l’intensa nebbia (foto). Insomma, alla fine sono state disputate soltanto Valle Olona-Solbiatese 0-3 (reti di Torrata al 37′ e nella ripresa dello stesso Torraca al 36′ ed al 45′ di Scapinello); ed Olimpia-Morazzone 1-5, gol al 5′ Sala (M), 40′ Italiano (M), 43′ Sala (M), e nel secondo tempo al 7′ di Italiano (M), al 39′ Segalini (O), e al 41′ di Ghizzi (M).

Classifica: Solbiatese 35 punti, Morazzone 28, Fbc Saronno 27, Castello Cantù 25, Meda 22, Lentatese 21, Besnatese 20, Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno 16, Valle Olona 15, Gallarate 14, Universal Solaro 13, Solese 12, Amici dello sport 11, Union Villa Cassano 7.

23122021