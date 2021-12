x

CARONNO PERTUSELLA – Nei giorni scorsi si è riunito per la prima volta il consiglio di istituto nella nuova formazione uscita dalle elezioni del novembre scorso. I temi principali all’ordine del giorno sono stati le nomine delle rappresentanze all’interno del Cdi, l’approvazione del Ptof e la riconferma dei criteri di accoglibilitá in caso di esubero.

“Abbiamo trovato all’interno delle altre componenti del consiglio d’istituto accoglienza e ampia disponibilità al dialogo – dicono i rappresentati dei genitori, Roberta Malaspina, Roberta Pagetti, Silvia Palaia, Alessandro Pavanati, Federica Praino, Marinella Prina, Noemi Russi, Ramona Russi – Abbiamo avuto modo di approfondire i temi toccati e iniziare a confrontarci in un clima di serena collaborazione che, siamo certi, ci porterà a lavorare bene insieme nei prossimi 3 anni. Vogliamo mantenere un dialogo continuo e diretto con i genitori di tutto l’istituto e per questo vi invitiamo, se avete argomenti da sottoporre all’attenzione del Cdi, a contattarci, anche mediante i vostri rappresentanti di classe, o scrivendo all’indirizzo email: [email protected] Grazie per la fiducia che ci avete dato”.

