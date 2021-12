CERIANO LAGHETTO – “Ultimo giorno di scuola e non abbiamo fatto mancare i nostri auguri agli studenti e al personale scolastico! Buone Vacanze di Natale e ci ritroveremo il 10 gennaio con una bella sorpresa in entrambi i plessi scolastici del nostro paese”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che con il sindaco Roberto Crippa e gli assessori hanno fatto visita a studenti e docenti per i tradizionali auguri di fine anno.

Una iniziativa come sempre molto apprezzata da alunni e insegnanti.

(foto: Dante Cattaneo, che con il sindaco Roberto Crippa e gli assessori hanno fatto visita a studenti e docenti per i tradizionali auguri di fine anno)

23122021