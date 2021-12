CISLAGO – E’ avvenuto alla rotonda tra via Cesare Battisti e via 4 novembre l’incidente che oggi pomeriggio ha visto protagonista un 24enne mozzatese.

Il ragazzo viaggiava, poco prima delle 15, con il proprio monopattino quando alla rotatoria si è verificato l’impatto con una Bmw. Il ragazzo è caduto rovinosamente a terra: non ha mai perso conoscenza ma ha lamentato un intenso dolore alla gamba.

Allertati dai presenti, a partire dal conducente dell’auto che si è subito fermato, sono intervenuti i mezzi di soccorso. Il personale dell’ambulanza dellaCroce Azzurra di Cadorago si è occupato del giovane ferito portato, dopo averne stabilizzato le condizioni, all’ospedale di Saronno.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che si è occupata di regolare la circolazione e di rilevare il sinistro raccogliendo le dichiarazioni dei presenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn