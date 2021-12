x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Luca Amadio, capogruppo di Obiettivo Saronno, durante il consiglio comunale per assegnare la cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto.

Il 4 Novembre 1921 il Milite Ignoto fu tumulato all’altare della Patria di Roma e da quel momento non solo rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra senza un nome, bensí il senso del Dovere e del Valore di coloro che si sono sacrificati per la Patria, molto spesso in silenzio.

Il Milite Ignoto era uno dei 651mila caduti e dispersi della prima guerra mondiale, uno dei tanti, ma proprio per questo simbolo di tutti coloro che hanno combattuto, combattono e combatteranno, non solo in guerra, per la nostra Italia. Per noi di Obiettivo Saronno l’esprimerci dopo un secolo favorevolmente in merito alla concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto ha un significato estremamente rilevante, ovvero evidenziare l”esempio di concittadini che si sono immolati per il nostro Paese, dimostrando fermezza, rigore e coraggio, qualità indispensabili che non dovrebbero mai essere dimenticate.

La moneta commemorativa del Milite Ignoto, presentata il 20 Ottobre 2021, raffigura in maniera perfetta il significato della volontá di concessione della cittadinanza onoraria: sul dritto un milite in guerra mentre legge una lettera “ci rimanda – come ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini – al senso patriottico di uomini che seppero agire con coraggio in un contesto drammatico”. Questa è la nostra storia, questa è la storia di un Paese di donne e uomini veri, questa è la storia di persone che abbiamo il dovere di non dimenticare mai.