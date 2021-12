COGLIATE – Vandali in azione la notte di Natale: è successo a Cogliate in centro, dove qualcuno si è accanito contro una delle panchine posizionate dall’Amministrazione comunale. Vicenda “approdata” coin le foto ed i commenti comparsi sui social, per stigmatizzare l’accaduto.

Si è adesso in cerca del responsabile o dei responsabili di questa bravata, ai quali l’ente locale nel caso potrebbe presentare il “conto” di tutte le sistemazioni del caso; e potrebbe anche scattare la denuncia per danneggiamenti. Intanto, provvidenziale l”intervento di un cittadino che ha comunque provveduto a sistemarla almeno in parte.

(foto: un particolare dell’immagine comparsa sui social con la panchina divelta a Cogliate)

26122021