SARONNO – Lutto alla casa di riposo Focris di via Don Volpi a Saronno: è scomparsa Maria Sfriso, 103 anni ed originaria di Uboldo. E dalla Focris la ricordano così:

Maria, crediamo che troppe parole ti infastidirebbero , ti salutiamo condividendo tanti bei momenti vissuti con te. Possiamo solo dirti grazie per averci insegnato semplicità, umiltà, generosità, saggezza.

Tu che purtroppo non hai potuto andare a scuola sei stata per tutti noi grande maestra di vita! Con la discrezione che ti ha contraddistinto sei andata via in punta di piedi in questi giorni di festa. Sul tuo viso abbiamo visto un’espressione di pace e serenità tipica di chi ha vissuto una vita bella e ha donato tanto. Per molti di noi la certezza che ci proteggerai, pregherai per noi e sembrerà di sentire la tua voce dire ” Paron andemo in gesa a pregar per chi ghe malato per i poveri per chi lavora” . Ti promettiamo che l’8 giugno mangeremo il baccalà … anche se non avrà il profumo di quello che ti faceva il tuo papà e faremo un bel brindisi ! ciao Maria

Nativa di Rovigo, aveva compiuto 103 anni l’8 giugno scorso, ed in quella occasione era andato a trovarla anche il sindaco uboldese, Luigi Clerici, per farle gli auguri.

(foto: nonna Maria)

27122021