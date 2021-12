ORIGGIO – Cade dal monopattino e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata oggi ad un ragazzo di 18 anni, che stava passando alla grande rotonda lungo l’ex statale Varesina che si trova alla periferia di Origgio, all’incrocio con via per Saronno.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri alle 11.40: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno il cui equipaggio ha prestato le primissime cure al giovane, quindi trasportato con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Legnano: ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire tutti i rilievi dl sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto.

(foto archivio)

