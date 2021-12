ORIGGIO – I writers hanno imbrattato i muri della storica Villa Borletti di Origgio ed ora il Comune dovrà spendere 13 mila euro per porre rimedio al problema, facendo riverniciare. Questa infatti la somma stanziata dall’Amministrazione civica per cancellare scritte e disegni che negli ultimi tempi sono comparsi sullo stabile, che viene solitamente utilizzato a fini pubblico, in particolare per eventi culturali.

Nella delibera municipale relativa allo stanziamendo dei fondi per le sistemazioni, si spiega che questo atto – e relativo stanziamento di fondi – si è reso necessario perchè Villa Borletti “versa in cattive condizioni, con offesa al decoro della zona, e pertanto è opportuno provvedere al rifacimento dell’intonaco e ad una tinteggiatura”.

Nel corso del tempo era stata anche presentata una segnalazione ai carabinieri, che hanno avviato approfondimenti sull’accaduto.

(foto: i writers non hanno risparmiato Villa Borletti di Origgio. Il problema degli imbrattamenti è comune a molte altre realtà della zona)

