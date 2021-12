SARONNO – Due casi di intossicazione etilica in due ore: inizia male l’avvicinamento al Capodanno, a Saronno. Fra ieri sera e la scorsa notte, infatti, il centralino di Areu, che gestisce le emergenze sanitarie sul territorio lombardo, ha fatto intervenire due ambulanze a Saronno per casi di “intossicazione etilica”.

Primo episodio alle 21 in via I maggio, dove c’era un 58enne che stava male per avere bevuto troppo; è stato trasportato da una autolettiga del Sos Uboldo all’ospedale cittadino di piazza Borella; si è comunque ben presto ripreso.

Secondo episodio alle 23.15 alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, in questo caso una ambulanza della Croce rossa saronnese ha soccorso un uomo di 51 anni ed anche in questo caso la diagnosi è stata di “intossicazione etilica”. A seguire il trasporto al nosocomio saronnese; pure in questo caso il paziente non è apparso in condizioni critiche.

(foto: ambulanza alla stazione di “Saronno centro”)

