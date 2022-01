SARONNO – “Chiedo a chi ha disposizione le immagini delle telecamere adiacenti alla mia abitazione in modo da individuare i criminali che si sono introdotti arrampicandosi sul muro per entrare nella nostra casa distruggendo tutto ma anche la nostra tranquillità e la nostra vita”.

E’ l’appello che arriva dal saronnese, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che la sera del 30 dicembre è stato vittima di un furto nella propria abitazione. Bocedi era uscito con la moglie a mangiare una pizza e rientrando hanno trovato i ladri in camera da letto. I malviventi sentendo i proprietari sono scappati dalla finestra del bagno da dove erano entrati.

Ma non solo. Il saronnese dedica un ringraziamento “ai carabinieri di Saronno che hanno immediatamente fatto un sopralluogo e che hanno raccolto la mia denuncia il giorno dopo”.

Grande l’amarezza del saronnese che non esita a dirsi ferito “poteva veramente essere una tragedia sia per Liliana che stava entrando in camera ma sia anche per la mia nipotina di tre anni al piano di sopra. Ringrazio i carabinieri di Saronno, ma da oggi la nostra vita non sarà mai più quella di prima”

01012022