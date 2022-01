SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO – Tutti e due gli uffici postali di Saronno chiusi, oggi, per “sanificazione ambientale” causa covid. I cittadini che nella giornata odierna si sono recati all’ufficio postale principale, quello di via V arese, o a quello centraledi via Manzoni hanno trovato “l’avviso alla clientela” che annunciava appunto la chiusura temporanea, per tutto il 3 gennaio, “per sanificazione ambiente. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Non è andata meglio anche a molti abitanti nel circondario: chi da Saronno ha raggiunto Caronno Pertusella o Uboldo, ha trovato le Poste locali comunque chiuse, per lo stesso motivo; mentre nelle vicinanze sono rimasti operativi gli uffici di Rovello Porro e Origgio.

Quando riapriranno – Secondo il programma delle sanificazioni stilato dalle Poste, questo pomeriggio si provvederà alla sede principale saronnese, che potrebbe già riaprire nel tardo pomeriggio, mentre quella di via Manzoni e la sede di Uboldo potrebbe essere ancora chiuse in parte della giornata di domani, quando saranno eseguite le sanificazioni. Per Caronno Pertusella la riapertura è prevista domattina secondo l’orario consueto.

