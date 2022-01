SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento Quattro passi di Pace in merito alla messa del primo gennaio.

Seguitissima la Messa per la Pace officiata dal vicario episcopale Luca Raimondi nella chiesa Prepositurale di Saronno. Erano presenti i rappresentanti delle autorità cittadine guidate dal sindaco Augusto Airoldi, le autorità militari e religiose non solo cattoliche e i rappresentanti di svariate associazioni alcune delle quali che si rifanno al coordinamento 4 Passi di Pace, rappresentato da un gruppo di volontari ben identificati dallo striscione del coordinamento, esposto in testa ad una delle navate.



Nell’omelia del Vescovo sono stati affrontati diversi punti della vita contemporanea ed è stato dato particolare risalto allo squilibrio tra la carenza nella necessità di assistenza ai bisognosi e il dispendio di risorse a favore degli armamenti.



Il tema della Pace, come anche quello della Giustizia “senza la quale non si può ottenere la Pace” è stato uno dei punti centrali del suo discorso e il vicario episcopale ha voluto gratificare la presenza del Coordinamento nella battaglia per la Pace, citandolo come esempio di richiesta di cambiamento che viene dal basso.

