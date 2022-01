SARONNO – Buone notizie dal ministero dell’Interno: Saronno ha ottenuto 5 milioni di euro a fondo perduto per progetti destinati alla rigenerazione urbana.

Al momento dal palazzo comunale non sono ancora arrivate notizie sui fondi ma il decreto dello scorso 30 dicembre parla chiaro. Tra i 2.418 progetti presentati per ottenere i fondi confluiti in Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ne sono stati scelti 1784 tra cui quelli saronnesi.

In sostanza il comune di Saronno, che lo scorso maggio aveva presentato uno studio di fattibilità “per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorando la qualità del decoro urbano mediante la ristrutturazione di impianti sportivi e luoghi sociali e culturali per l’attività indirizzate alla promozione di sport e cultura”. Prevedeva un progetto per gli impianti sporti da 2,8 milioni di euro e uno per luoghi sociali e culturali da 1,2 milioni di euro.

Si parla tra gli altri di riqualificare lo stadio comunale, la palestra Dozio, alcune palestre scolastiche, i centri sportivi del Matteotti e del Prealpi e il centro sportivo di Saronno. Per l’aspetto culturale in pole position Casa Morandi e Villa Gianetti.

