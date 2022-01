SARONNO – “L’abbattimento del bagolare in corso Italia ci lascia basiti, la giunta dei bagolari di via Roma non si fa problemi a tagliare le piante senza preavviso e senza informare”.

Inizia così la nota di Roberto Strada, esponente dei Verdi, che prosegue: “Non sappiamo se fosse malata (ma di sicuro ci diranno così), di certo sappiamo che la pianta aveva subito un intervento di copertura della base, non vorremmo che quella sia la causa. Se così fosse, significa che altre piante sono a rischio”.

“Di sicuro – rincara – dobbiamo ringraziare la scarsa attenzione per l’ ambiente che tutte le giunte hanno, nessuna esclusa, di sicuro non possiamo che guardare con preoccupazione il concetto di verde che ha questa giunta (il parco-parcheggio dietro la stazione è un’idea pessima), mentre da un mese la qualità dell’aria che respiriamo è pessima, restiamo in attesa come tutti di una spiegazione, che pretendiamo subito”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

05012022