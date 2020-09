TRADATE – SARONNO Continua l’opera di messa in sicurezza realizzata dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno nell’intero territorio di loro competenza per porre rimedio ai danni provocati dal maltempo. Negli giorni scorsi pioggia e vento hanno letteralmente sferzato il Basso Varesotto provocando non pochi danni soprattutto nel tradatese dove non sono mancati problemi anche all’interno dell’ospedale Galmarini-

Entrando nel dettaglio degli interventi realizzati nel post tempesta nei scorsi giorni i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono occupati della rimozioni di una grossa pianta abbattuta dal vento. Un intervento realizzato a Tradate dove una grossa quercia è caduta sopra una villetta a due piani in via Giordano, minacciando con il suo peso di sfondare il tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti con una lunga operazione di messa in sicurezza. Hanno sfrontato la quercia fino a mettere in sicurezza l’interno edificio evitando il rischio di ulteriori cedimenti della struttura.