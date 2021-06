SARONNO – Il cantiere per il rifacimento di via Roma procede a pieno regime e oggi è arrivato il momento di uno dei passaggi di cui è più parlato ossia l’abbattimento del primo bagolare quello “sacrificato” perchè incompatibile con la realizzazione di un attraversamento con dotazioni per renderlo fruibile in autonomia da ipovedenti e ciechi. Intorno alle 8 gli operai si sono messi al lavoro tagliando i rami e per le 11,30 dell’albero era rimasto solo il ceppo.

Un abbattimento di cui si era parlato durante la presentazione dell’evento quando l’assessore Franco Casali aveva precisato che malgrado l’intenzione di preservare il più possibile le essenze quest’unico abbattimento, quello del bagolare subito dopo l’incrocio con via Manzoni, era necessario perchè non era possibile preservarlo garantendo la realizzazione dell’attraversamento pedonale fruibile da tutti.

Il cantiere procede a pieno ritmo sia dal lato sul tra via Guaragna e via Visconti dove sono stati recentemente posati gli autobloccati dei marciapiedi sia dal lato nord del tratto successivo.