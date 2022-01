SARONNO – La mascotte Tribbi su un bello sfondo blu e azzurro si apre così il calendario 2022 della Saronno Servizi l’ex municipalizzata che in città si occupa della gestione di servizi pubblici locali.

Il calendario è disponibile in piscina e nelle altre strutture gestite dalla società. All’interno sono raccolte tutte una serie di informazioni sui servizi offerti in città e nei comuni di Gerenzano, Origgio, Uboldo, Ceriano Laghetto, Rovello Porro, Caronno Pertusella, Misinto, Solbiate Olona e Albiate.

Si parla della gestione dei tributi e della digitalizzazione dei servizi, tutte le informazioni sulle farmacie comunali (compresa l’app) ma anche l’innovazione dall’efficientamente energentico e i servizi digitali online. Completano il calendario le informazioni sugli impianti sportivi a partire dalla piscina fino al paddle chiudendo con la pista di pattinaggio.

In copertina anche una frase del sindaco Augusto Airoldi “La resilienza ci insegna a combattere le difficoltà senza perdere mai di vista la meta da raggiungere”.

