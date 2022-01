SARONNO – Nuova azione del collettivo Adesposta attivo in città. Nelle ultime ore il gruppo ha realizato due blitz in città.

Il primo è stato la realizzazione, per la seconda volta, delle scritte a caratteri cubitali tra via Miola e via Don Marzorati, contro il green pass e degli sfratti. I graffiti erano stati realizzati per la prima volta prima di Natale ma negli ultimi giorni l’Amministrazione le aveva fatte cancellare tanto che domenica la recinzione da cantiere e il guard rail apparivano puliti. L’altra notte il nuovo blitz e il ritorno delle scritte contro il green pass e contro gli sfratti con tanto di #2 ricordando la scritta cancellata.

Inedita invece l’azione sui cartelli di stop almeno su una mezza dozzina è stata scritta sfratti sotto l’indicazione di stop così da rendere visibile la volontà di “urlare” il proprio no agli interventi contro gli inquilini morosi.

