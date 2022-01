TURATE – “Si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione a tentativi di truffa telefonica, attualmente diffusi in alcuni Comuni limitrofi. Alcune persone sono state infatti contattate telefonicamente da truffatori che fingono di essere familiari o amici o medici e fanno richieste urgenti di denaro. Prestare la massima attenzione e segnalare eventualmente l’accaduto alle forze dell’ordine”: l’Amministrazione civica turatese mette in guardia i cittadini della zona.

Il mese scorso si era svolto nella confinante Gerenzano, al centro anziani di via Carlo Berra l’incontro, molto partecipato, con il maresciallo maggiore Enzo Duma della caserma dei carabinieri di Cislago ed il comandante Andrea Medaglia della polizia Locale di Gerenzano, per fornire consigli per tutelarsi contro le truffe e i furti.

